Аэропорт «Шереметьево» работает штатно

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аэропорт «Шереметьево» в настоящее время работает в штатном режиме, рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов, говорится в сообщении авиагавани.
«В настоящее время аэропорт “Шереметьево” работает в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании в настоящее время корректируют расписание полетов с учетом оперативной ситуации. Пассажирам и встречающим гостям статус рейса следует уточнять через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло аэропорта», — говорится в сообщении.
В «Шереметьево» добавили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная, с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
«В этом случае пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет с учетом возможных поздних прибытий воздушных судов, связанных с ранее введенными ограничениями в целях обеспечения безопасности полетов», — отметили в авиагавани.
Накануне вечером в аэропорту «Шереметьево» вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ближе к полуночи авиагавань начала принимать суда, полностью ограничения были сняты около часа ночи 23 сентября.