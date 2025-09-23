Аэропорт «Шереметьево» работает штатно

«В настоящее время аэропорт “Шереметьево” работает в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании в настоящее время корректируют расписание полетов с учетом оперативной ситуации. Пассажирам и встречающим гостям статус рейса следует уточнять через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло аэропорта», — говорится в сообщении.