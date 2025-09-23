В Госдуме предложили ввести горячие ужины для школьников на продленке

«Просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность разработки соответствующих федеральных стандартов, которые закрепят обязательность организации в школах горячего ужина для групп продленного дня, предусмотрят механизм его предоставления на условиях родительской оплаты с учетом требований доступности и контроля качества, а также определят порядок работы школьных пищеблоков во второй половине дня для реализации данной задачи», — говорится в документе.