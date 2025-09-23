В НИИ Джанелидзе привезут мощи Святителя Луки

Следует напомнить, что Святитель Лука (полное имя Войно-Ясенецкий) был архиереем Симферополя и Крыма, профессором медицинских наук и автором духовной литературы. Канонизирован в лике святых в 2000 году. Мощи Святителя признаны одной из наиболее значимых православных святынь.