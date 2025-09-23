Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Курске

«Финал Всероссийского конкурса “Мастер года” в Курске объединит лучших педагогов страны. Каждый из них уже победитель, доказавший свое мастерство и высокий уровень профессионализма. Их достижения — залог не только их личного профессионального мастерства, но и основа для развития всей системы СПО, которая в этом году отмечает 85-летие. Мы не только выявляем лучшие педагогические практики, но и выполняем стратегическую задачу — выводим на новый уровень подготовку кадров, необходимых для экономики нашей страны. Сегодняшние студенты — это именно те люди, за которыми будущее. И очень важно, что их учат и воспитывают настоящие мастера своего дела. Уверен, что педагогическое наследие конкурса найдет свое применение в новых образовательных проектах», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.