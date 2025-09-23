Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Курске

Финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» стартует 29 сентября в Курске. Состязаться за звание лучшего будут 89 участников — по одному от каждого региона, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Конкурсу “Мастер года” исполняется пять лет. Только в этом году в нем приняли участие почти 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов — уникальных людей, которые выбрали для себя эту благородную и ответственную профессию. Конкурс проводится в рамках федпроекта “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети”. Уверен, он продолжит оставаться инструментом поддержки педагогов и работать на выполнение задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по подготовке к 2028 году 1 миллиона специалистов и квалифицированных рабочих», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
В 2025 году на отборочный этап состязания подали заявки почти 10 тысяч человек. Подчеркнем, что это в полтора раза больше, чем в 2024-м. В топ-5 регионов по числу заявок вошли Пермский край, Оренбургская, Новосибирская, Белгородская и Самарская области.
«Финал Всероссийского конкурса “Мастер года” в Курске объединит лучших педагогов страны. Каждый из них уже победитель, доказавший свое мастерство и высокий уровень профессионализма. Их достижения — залог не только их личного профессионального мастерства, но и основа для развития всей системы СПО, которая в этом году отмечает 85-летие. Мы не только выявляем лучшие педагогические практики, но и выполняем стратегическую задачу — выводим на новый уровень подготовку кадров, необходимых для экономики нашей страны. Сегодняшние студенты — это именно те люди, за которыми будущее. И очень важно, что их учат и воспитывают настоящие мастера своего дела. Уверен, что педагогическое наследие конкурса найдет свое применение в новых образовательных проектах», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Торжественная церемония открытия финала конкурса «Мастер года — 2025» и завершение эстафеты флага состязания пройдут 29 сентября. Деловая программа в этот же день стартует с пленарного заседания. При этом соревновательная начнется с конкурса образовательных кейсов. 30 сентября участников ждет еще одно испытание. Речь идет об «Открытом уроке». Имена 10 призеров объявят 1 октября, а 2 октября состоится торжественная церемония закрытия финала. В этот же день объявят победителя конкурса. Посмотреть трансляцию мероприятия можно будет по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.