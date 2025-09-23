Сотрудников санатория «Старинная Анапа» обучили бережливому производству

Сотрудники узнали об алгоритмах методики OEE, которая основывается на трех показателях — доступности, производительности и качестве. С их помощью можно измерить и оценить время и скорость работы оборудования, а также его производительность. Постоянный мониторинг позволит более рационально распределять ресурсы, целенаправленно повышать качество оказываемых услуг и существенно снижать операционные затраты. Это приведет к усилению конкурентоспособности и росту прибыли всего предприятия.