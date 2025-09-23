Сотрудников санатория «Старинная Анапа» обучили бережливому производству

Сотрудников санатория «Старинная Анапа» в Краснодарском крае, который является участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», обучили технологиям бережливого производства, сообщили в региональном министерстве экономики.
«В ходе обучения участники не только изучили теоретические основы, но и выполнили ряд практических заданий. Специалисты на реальных примерах подробно рассчитали и оценили, насколько эффективно используется оборудование в повседневной работе санатория. Этот анализ помог выявить конкретные области и узкие места, где существуют значительные потери времени и ресурсов, и которые требуют первоочередного улучшения», — отметили в АНО «Региональный центр компетенций».
Сотрудники узнали об алгоритмах методики OEE, которая основывается на трех показателях — доступности, производительности и качестве. С их помощью можно измерить и оценить время и скорость работы оборудования, а также его производительность. Постоянный мониторинг позволит более рационально распределять ресурсы, целенаправленно повышать качество оказываемых услуг и существенно снижать операционные затраты. Это приведет к усилению конкурентоспособности и росту прибыли всего предприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.