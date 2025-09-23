Свыше 300 жителей Юрги в Кузбассe присоединились к забегу «Кросс нации»

Участниками Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Юрге в Кузбассe стали 335 человек, сообщили в администрации города. Спортивные мероприятие организовали в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».
Событие прошло на площадке спортивно-оздоровительной базы «Ирбис». Там собрались атлеты в возрасте от 4 до 79 лет. На выбор им предложили различные дистанции до трех километров. Отметим, что в этом году в Юрге впервые прошел забег среди отличников. В нем состязались 64 школьника, которые преодолели расстояние в 700 метров. На финише каждому из них вручили значок «Кросс нации. Забег отличника».
«Спортивные достижения наших атлетов традиционно находятся на высоком уровне. Город регулярно демонстрирует впечатляющие результаты на соревнованиях различного уровня, а спортсмены служат вдохновляющим примером для всех горожан. Отмечу, что в этом году участников “Кросса наций” было на 100 человек больше, что нас, как организаторов очень радует», — отметил начальник управления молодежной политики и спорта администрации Юрги Андрей Нефедов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.