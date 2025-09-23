Свыше 300 жителей Юрги в Кузбассe присоединились к забегу «Кросс нации»

Событие прошло на площадке спортивно-оздоровительной базы «Ирбис». Там собрались атлеты в возрасте от 4 до 79 лет. На выбор им предложили различные дистанции до трех километров. Отметим, что в этом году в Юрге впервые прошел забег среди отличников. В нем состязались 64 школьника, которые преодолели расстояние в 700 метров. На финише каждому из них вручили значок «Кросс нации. Забег отличника».