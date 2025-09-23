Александр Лукашенко назвал список «косяков» правительства Беларуси: «Проседают главные отрасли»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с премьер-министром Александром Турчиным озвучил премьеру список «косяков» правительства, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер сказал, что перед разговором с премьером он запросил информацию о «косяках» правительства. Лукашенко заметил, что при росте ВВП на 101,6% есть недочеты в экономике.
— Проседают главные отрасли, — заметил он.
Глава государства напомнил о своем поручении заняться непосредственно промышленностью. А также сказал, что даже несмотря на то, что в сельском хозяйстве урожайность выше, все равно есть отставание и в АПК хотя и на долю процента.
— Отставание и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один, — заявил глава страны премьеру.
Также Лукашенко добавил, что больше всего настораживает ситуация в экспорте.
— Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%, — прокомментировал лидер республики.
В свою очередь, премьер сказал, что снижение экспорта коснулось товаров, а вместе с услугами темп роста экспорта в 2025-м составил 101,2%.
— Падение экспорта — 97, 5%. Товары надо подтягивать. Потому что товары — это люди, это трудовые коллективы, заработная плата, — констатировал президент Беларуси.
Еще Лукашенко указал на рост складских запасов, которые увеличились на 2,5 миллиарда белорусских рублей. Но Турчин отметил, что уже началось их снижение.
Еще белорусский лидер сказал, что все же складах пока остаются большие объемы произведенного сливочного масла. Он заметил, что сливочного масла производят ровно столько, сколько продают, а запасы как были, так и остаются.
Турчин пояснил, что 30 тысяч тонн сливочного масла лежат на складах. На что Лукашенко заметил, что в мире готовы купить этот продукт. И рассказал, что такое предложение озвучили высокопоставленные китайцы.
— В Китае, когда на приеме был. «Мы у вас купим все, что можно». Я говорю: «По какой цене?». «По мировым ценам», — рассказал президент в качестве примера.
И резюмируя, сказал премьеру, что следует посмотреть вокруг, а если масло или другую продукцию не покупают, то следует меньше их производить.
— Это ж не дело — в мире народ голодает, а мы не все можем продать, — заключил президент Беларуси.
Затем еще Александр Лукашенко сказал проконтролировать деятельность одного из вице-премьеров Беларуси: «Результата его деятельности я не вижу».
Также президент сказал, почему Турчин не должен ревновать к экс-премьеру Головченко: «Чтобы не было тут никакой ревности».
В связи с этим белорусский лидер заявил, что поручил Нацбанку сформировать группу для анализа ситуации в экономики.