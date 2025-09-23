В Ростовской области полицейские нашли 17-летнюю девушку, пропавшую 21 сентября

В Ростовской области сотрудники полиции нашли 17-летнюю девушку, которая пропала 21 сентября 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Несовершеннолетняя вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Позднее, ее местонахождение определили и доставили в социальный приют Морозовского района, там девушка находится и в настоящее время, — рассказали в полиции.
Выяснилось, что противоправных действий в отношении подростка не совершали, угрозы жизни и здоровью нет.
