Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области полицейские нашли 17-летнюю девушку, пропавшую 21 сентября

На Дону нашли пропавшую несовершеннолетнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники полиции нашли 17-летнюю девушку, которая пропала 21 сентября 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Несовершеннолетняя вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Позднее, ее местонахождение определили и доставили в социальный приют Морозовского района, там девушка находится и в настоящее время, — рассказали в полиции.

Выяснилось, что противоправных действий в отношении подростка не совершали, угрозы жизни и здоровью нет.

Подпишись на нас в Telegram.