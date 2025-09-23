Ричмонд
Латвия решила восстановить болота на границе с Беларусью

Латвия готовит «защитный рубеж» и восстановит болота на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии намерены восстановить болота, чтобы укрепить границу с Беларусью, пишет БелТА.

В частности, Латвия намерена восстановить болота на границе, чтобы сделать их «защитным рубежом». Для этого будет запущен проект по восстановлению болот в районе восточной границы.

В Минобороны Латвии поддержали восстановление мест добычи торфа на восточной границе страны.

— Это может стать естественным барьером, — прокомментировали в оборонном ведомстве.

Известно также, что власти Латвии намерены сосредоточиться на работе в тех районах, где восстановление болотных экосистем поспособствует строительству Балтийской линии обороны.

Ранее стало известно, что власти Литвы хотят восстановить осушенные болота на границе с Беларусью.

Накануне белорусский президент назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.