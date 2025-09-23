Латвия решила восстановить болота на границе с Беларусью

Власти Латвии намерены восстановить болота, чтобы укрепить границу с Беларусью, пишет БелТА.
В частности, Латвия намерена восстановить болота на границе, чтобы сделать их «защитным рубежом». Для этого будет запущен проект по восстановлению болот в районе восточной границы.
В Минобороны Латвии поддержали восстановление мест добычи торфа на восточной границе страны.
— Это может стать естественным барьером, — прокомментировали в оборонном ведомстве.
Известно также, что власти Латвии намерены сосредоточиться на работе в тех районах, где восстановление болотных экосистем поспособствует строительству Балтийской линии обороны.
Ранее стало известно, что власти Литвы хотят восстановить осушенные болота на границе с Беларусью.
Накануне белорусский президент назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.