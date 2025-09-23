В ЛНР откроют реабилитационный центр для участников СВО, сообщил Пасечник

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Центр комплексной реабилитации для участников спецоперации откроют в ЛНР в рекреационной зоне в станице Луганской, сообщил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«И уже мы провели переговоры, достигли договоренностей с министерством труда, федеральным министерством, и будем открывать реабилитационный центр на базе лагеря “Сосновый”, который расположен в станице Луганской. Это такая рекреационная зона — сосны, песок», — рассказал Пасечник.
В центре, уточнил он, будет оказываться комплексная помощь ветеранам: медицинское обследование, психологическая помощь, установка протезов.
«И чтобы в обязательном порядке присутствовали представители фонда “Защитники Отечества”, которые помогали бы нашим ребятам оформлять документы всевозможные, собирать справки для получения тех льгот, на которые они имеют право. Вот это хотим сделать», — подчеркнул глава региона.
Пасечник также сообщил о планах передать госкорпорации «Ростех» протезно-ортопедический завод, которые находится в Луганске. В дальнейшем там установят современное оборудование, что позволит производить бионические протезы, рассказал он.