В ЛНР откроют реабилитационный центр для участников СВО, сообщил Пасечник

Центр комплексной реабилитации для участников СВО откроют в станице Луганской.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Центр комплексной реабилитации для участников спецоперации откроют в ЛНР в рекреационной зоне в станице Луганской, сообщил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«И уже мы провели переговоры, достигли договоренностей с министерством труда, федеральным министерством, и будем открывать реабилитационный центр на базе лагеря “Сосновый”, который расположен в станице Луганской. Это такая рекреационная зона — сосны, песок», — рассказал Пасечник.

В центре, уточнил он, будет оказываться комплексная помощь ветеранам: медицинское обследование, психологическая помощь, установка протезов.

«И чтобы в обязательном порядке присутствовали представители фонда “Защитники Отечества”, которые помогали бы нашим ребятам оформлять документы всевозможные, собирать справки для получения тех льгот, на которые они имеют право. Вот это хотим сделать», — подчеркнул глава региона.

Пасечник также сообщил о планах передать госкорпорации «Ростех» протезно-ортопедический завод, которые находится в Луганске. В дальнейшем там установят современное оборудование, что позволит производить бионические протезы, рассказал он.