Свыше 500 семей Дона получили средства земельного сертификата в 2025 году

Средства земельного сертификата с начала 2025 года были выплачены более чем 500 многодетным семьям в Ростовской области. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Эта программа реализуется в регионе с 2020 года. За это время сертификаты получили более четырех тысяч многодетных семей. Объем финансирования составил более двух миллиардов рублей, в том числе уже в 2025 году — почти 290 миллионов», — прокомментировал первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.
Размер земельного сертификата в 2025 году составляет 583 104 рубля. Всего в 2025—2027 годах такую меру поддержки смогут получить около 2,5 тыс. донских семей. Отметим, что сертификат может быть направлен на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.