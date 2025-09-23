Свыше 500 семей Дона получили средства земельного сертификата в 2025 году

«Эта программа реализуется в регионе с 2020 года. За это время сертификаты получили более четырех тысяч многодетных семей. Объем финансирования составил более двух миллиардов рублей, в том числе уже в 2025 году — почти 290 миллионов», — прокомментировал первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.