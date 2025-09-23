В Екатеринбурге наградили призеров этапа премии «Экспортер года»

«Мы стремимся к тому, чтобы наши компании активно участвовали в экспортной деятельности и выпускали конкурентоспособную продукцию, которая найдет спрос на международных рынках. Мы осознаем, как важно поддерживать предпринимателей, предоставляя им необходимую помощь и создавая благоприятные условия для работы. Бизнес подсказывает нам, где требуется поддержка, и наша миссия заключается в том, чтобы отвечать на эти запросы, обеспечивая предприятия всем необходимым для успешного выхода на зарубежные рынки», — отметил и. о. заместителя губернатора Свердловской области Василий Козлов.