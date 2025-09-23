В Екатеринбурге наградили призеров этапа премии «Экспортер года»

Призеров этапа премии «Экспортер года» по Уральскому федеральному округу, которая отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», наградили 18 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
В общей сложности награды получила 31 компания. Лидером по количеству призовых мест стала Свердловская область — их заняли 13 предприятий. Среди них представители ключевых направлений экономики региона: металлургии, машиностроения, химической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплекса.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши компании активно участвовали в экспортной деятельности и выпускали конкурентоспособную продукцию, которая найдет спрос на международных рынках. Мы осознаем, как важно поддерживать предпринимателей, предоставляя им необходимую помощь и создавая благоприятные условия для работы. Бизнес подсказывает нам, где требуется поддержка, и наша миссия заключается в том, чтобы отвечать на эти запросы, обеспечивая предприятия всем необходимым для успешного выхода на зарубежные рынки», — отметил и. о. заместителя губернатора Свердловской области Василий Козлов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.