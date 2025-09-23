Ричмонд
Фигурантам дела «Башкиравтодора» дали до 15,5 лет колонии

Главе «Башкиравтодора» Ильдару Юланову дали 9 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районном суде Уфы вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств при выполнении дорожных работ. Как сообщает пресс-служба инстанции, перед правосудием предстали глава АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, руководитель ООО «Киви» Ирек Шарипов и главный инженер ООО «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов.

По версии следствия, в 2021—2022 годах подсудимые организовали схему хищения средств при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева. Используя подконтрольное ООО «Киви» в качестве субподрядчика, они оформляли подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы за невыполненные работы по перевозке строительных материалов. Общая сумма хищения составила около 152,8 миллиона рублей.

Также установлен эпизод дачи взятки в размере пяти миллионов рублей бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову за обеспечение первоочередных платежей. Уголовное дело в отношении экс-министра было прекращено в минувшем апреле в связи с его смертью.

Юланову назначили 9 лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей, а также его на 3 года лишили права занимать руководящие должности, Мардисламову — 4 года колонии общего режима, Шарипову — 15,5 лет колонии строгого режима, штраф в 101 млн рублей, лишением права занимать руководящие должности на 8 лет.

