Фигурантам дела «Башкиравтодора» дали до 15,5 лет колонии

Юланову назначили 9 лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей, а также его на 3 года лишили права занимать руководящие должности, Мардисламову — 4 года колонии общего режима, Шарипову — 15,5 лет колонии строгого режима, штраф в 101 млн рублей, лишением права занимать руководящие должности на 8 лет.