Момотов даст объяснения по доводам ГП при получении иска

Судья Момотов даст объяснения по доводам ГП при получении иска.

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Судья Верховного суда Виктор Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска, сообщили РИА Новости в Совете судей РФ.

«При официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы», — сказали в Совете судей — органе, который Момотов возглавляет.

Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.