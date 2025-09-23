Ричмонд
Новый поток программы «СВОе дело» стартовал в Крыму

К нему присоединились более 40 участников специальной военной операции и членов их семей.

Свыше 40 участников СВО и членов их семей присоединились к новому потоку образовательной программы «СВОе дело», который стартовал в Крыму в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

По словам заместителя председателя совета министров региона — министра финансов республики Ирины Кивико, программа реализуется в Крыму с 2023 года. Во время обучения, которое продлится месяц, участникам предстоит проработать индивидуальные планы развития бизнеса, а также стратегии продвижения своих товаров и услуг.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.