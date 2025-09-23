Новый поток программы «СВОе дело» стартовал в Крыму

Свыше 40 участников СВО и членов их семей присоединились к новому потоку образовательной программы «СВОе дело», который стартовал в Крыму в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.