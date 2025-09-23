Специалисты службы занятости Астраханской области посетили 4 предприятия

Проект «Фокус внимания», направленный на помощь работодателям в поиске сотрудников, стартовал на территории Астраханской области в августе 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Специалисты региональной службы занятости посетили четыре предприятия, чтобы лучше узнать потребности работодателей, сообщает агентство по занятости населения региона.
Первой организацией, которую посетили руководители и специалисты кадрового центра, стало транспортное предприятие «Таксомоторный парк № 20». Во время экскурсии по предприятию представители службы занятости увидели, как организован рабочий день водителя, посмотрели ремонтную мастерскую, а также пообщались с сотрудниками предприятия.
В итоге служба занятости Астраханской области и «Таксомоторный парк № 20» договорились о дальнейшей совместной работе. Кадровый центр организует для транспортного предприятия подбор сотрудников и ярмарки вакансий, также планируется проведение тренингов по развитию командообразования и клиентоцентричности. В свою очередь «Таксомоторный парк № 20» проведет экскурсии для школьников, студентов и всех заинтересованных в рамках профориентационных мероприятий службы занятости.
Помимо этого, в «Фокусе внимания» Кадрового центра оказался и Астраханский тепловозоремонтный завод. Это современное предприятие, которое нуждается в кадрах. Кадровый центр организует для предприятия подбор сотрудников и ярмарки вакансий, планируется привлечение выпускников вузов и колледжей. В сентябре руководители службы занятости провели рабочие встречи в компаниях «Астраханьгазсервис» и «Астраханский порт».
«Многие вопросы сейчас решаются через цифровой портал “Работа России”, но, чтобы эффективно решать потребности работодателей, необходимо живое общение между ними и сотрудниками кадровых центров. К каждому работодателю необходим индивидуальный подход, своя стратегия взаимодействия», — отметила директор кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.