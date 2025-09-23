Специалисты службы занятости Астраханской области посетили 4 предприятия

В итоге служба занятости Астраханской области и «Таксомоторный парк № 20» договорились о дальнейшей совместной работе. Кадровый центр организует для транспортного предприятия подбор сотрудников и ярмарки вакансий, также планируется проведение тренингов по развитию командообразования и клиентоцентричности. В свою очередь «Таксомоторный парк № 20» проведет экскурсии для школьников, студентов и всех заинтересованных в рамках профориентационных мероприятий службы занятости.