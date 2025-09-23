Экспортер из Воронежской области победил на международном конкурсе сыров

Продукция завода компании «ЭкоНива» в Воронежской области получила наивысшую оценку на международном конкурсе сыров и молочных продуктов Le Mondial du Fromage во Франции. Участие российских предприятий в международных конкурсах способствует реализации целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Коллекция сыров Dürr — это премиальные сыры российского происхождения. Все они производятся на заводе «ЭкоНивы» в Воронежской области из молока с собственных ферм группы. Премиальные твердые сыры Dürr Classic 6-месячной выдержки, Dürr Classic 12-месячной выдержки и Dürr Zeller выиграли золотые медали на конкурсе, набрав более 90 баллов из 100 возможных.
«Победа в этом конкурсе — огромный успех не только для “ЭкоНивы”, но и для России в целом. Сыры линейки Dürr существуют на рынке всего четыре года, но их по праву уже можно считать одними из лучших в Европе. Конкуренция была невероятно высокой: наши сыры оценивались анонимно и сравнивались с образцами производителей из Швейцарии, Германии, Франции, Италии. Тем ценнее результат — получить такую награду действительно трудно», — отметил руководитель проектов по переработке молока группы компаний «ЭкоНива» Андреас Аллербергер.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.