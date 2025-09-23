Экспортер из Воронежской области победил на международном конкурсе сыров

«Победа в этом конкурсе — огромный успех не только для “ЭкоНивы”, но и для России в целом. Сыры линейки Dürr существуют на рынке всего четыре года, но их по праву уже можно считать одними из лучших в Европе. Конкуренция была невероятно высокой: наши сыры оценивались анонимно и сравнивались с образцами производителей из Швейцарии, Германии, Франции, Италии. Тем ценнее результат — получить такую награду действительно трудно», — отметил руководитель проектов по переработке молока группы компаний «ЭкоНива» Андреас Аллербергер.