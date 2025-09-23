Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Воронежа выявляли неправильные колодцы

Рейд по проверке состояния дорожной инфраструктуры прошел в Ленинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Воронежа прошел необычный рейд. Его участники — чиновники, дорожники, представители водоканала — проверяли расположенные на проезжей части улиц колодцы на соответствие нормативам. Уровень колодцев над асфальтом вымеряли специальным прибором.

В результате обнаружили больше трех десятков неправильных смотровых колодцев. Присутствовавшие на проверке представители водоканала определяли принадлежность колодцев.

Теперь всем нарушителям направят приглашение на комиссию, где составят протоколы и выдадут предписание привести колодцы в соответствие с требованиями.