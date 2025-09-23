На дорогах Воронежа выявляли неправильные колодцы

В Ленинском районе Воронежа прошел необычный рейд. Его участники — чиновники, дорожники, представители водоканала — проверяли расположенные на проезжей части улиц колодцы на соответствие нормативам. Уровень колодцев над асфальтом вымеряли специальным прибором.
В результате обнаружили больше трех десятков неправильных смотровых колодцев. Присутствовавшие на проверке представители водоканала определяли принадлежность колодцев.
Теперь всем нарушителям направят приглашение на комиссию, где составят протоколы и выдадут предписание привести колодцы в соответствие с требованиями.