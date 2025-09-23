В Иркутском кожно-венерологическом диспансере появились новые методы диагностики. В период пандемии, помимо модернизации лаборатории, для жителей региона расширяется спектр лечебных услуг в области дерматовенерологии и косметологии. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.