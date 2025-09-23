Ричмонд
В Иркутском кожно-венерологическом диспансере появились новые методы диагностики

Медицинское учреждение теперь использует метод для раннего выявления рака кожи.

В Иркутском кожно-венерологическом диспансере появились новые методы диагностики. В период пандемии, помимо модернизации лаборатории, для жителей региона расширяется спектр лечебных услуг в области дерматовенерологии и косметологии. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Жители Приангарья получают доступ к качественным, безопасным и технологичным косметологическим услугам, которые соответствуют высоким стандартам с диагностической базой и междисциплинарным подходом, − отметил и.о. министра здравоохранения региона Андрей Модестов.

Медицинское учреждение теперь использует метод для раннего выявления рака кожи. Также начали проводить уникальные исследования для диагностики грибковых инфекций.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что новые кабинеты открылись в Центре развития детей с ОВЗ в Свирске.