Черные кошки, пустые бутылки и плевки через левое плечо. Откуда берутся суеверия?

В 2017 году европейские ученые решили окончательно расставить точки над «i» и выяснили, может ли кукушка предсказывать продолжительность жизни. Оказалось, что это действительно так. Исследователи заметили — чем больше слогов в песне кукушки, тем больше биоразнообразия региона. Это, в свою очередь, напрямую связано с качеством окружающей среды, благополучием сельского хозяйства, а значит, и с продолжительностью жизни человека. Получается, вера в пророческую кукушку не лишена оснований.