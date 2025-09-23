Глава «Движения первых» назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов назвал вузы, которые учитывают участие абитуриентов в проектах организации.
«Друзья, на наших встречах и в социальных сетях вы часто спрашиваете о тех вузах, которые учитывают участие в проектах “Движения первых” при приёме. Наша команда подготовила такой список. Будет полезно старшеклассникам и их родителям. Делюсь с вами», — написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава движения также прикрепил список, где указаны 17 вузов, которые дают дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах «Движения первых». В частности, Забайкальский государственный университет дает 10 баллов за членство в местном или региональном «Совете Первых», а Дальневосточный федеральный университет добавляет 10 баллов за участие в «Совете обучающихся» от пяти месяцев, а также за участие минимум в пяти мероприятиях.