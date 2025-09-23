Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Движения первых» назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам

Глава Движения первых назвал вузы, учитывающие участие в проектах организации.

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов назвал вузы, которые учитывают участие абитуриентов в проектах организации.

«Друзья, на наших встречах и в социальных сетях вы часто спрашиваете о тех вузах, которые учитывают участие в проектах “Движения первых” при приёме. Наша команда подготовила такой список. Будет полезно старшеклассникам и их родителям. Делюсь с вами», — написал Орлов в своем Telegram-канале.

Глава движения также прикрепил список, где указаны 17 вузов, которые дают дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах «Движения первых». В частности, Забайкальский государственный университет дает 10 баллов за членство в местном или региональном «Совете Первых», а Дальневосточный федеральный университет добавляет 10 баллов за участие в «Совете обучающихся» от пяти месяцев, а также за участие минимум в пяти мероприятиях.