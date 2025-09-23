Глава «Движения первых» назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам

«Друзья, на наших встречах и в социальных сетях вы часто спрашиваете о тех вузах, которые учитывают участие в проектах “Движения первых” при приёме. Наша команда подготовила такой список. Будет полезно старшеклассникам и их родителям. Делюсь с вами», — написал Орлов в своем Telegram-канале.