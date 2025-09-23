Ричмонд
Роспотребнадзор прокомментировал нашествие мышей и тараканов в омской пятиэтажке

Грызуны облюбовали строение, в котором находится круглосуточный магазин с выпечкой.

Источник: Комсомольская правда

Жители дома по адресу Всеволода Иванова, 1 столкнулись с серьезной проблемой — нашествием мышей и тараканов. Пост, иллюстрирующий проблему появился в паблике «ЧП Омск».

Как рассказали жильцы, мыши массово заселились в подвале, как раз в непосредственной близости с круглосуточным магазином выпечки. Постоянная готовка пищи создала идеальные условия для размножения вредителей, считают омичи.

«Проблема существует уже давно: в прошлом году жильцы обращались в Роспотребнадзор с жалобами, но ситуация, по их словам, только ухудшилась. Теперь грызуны появились даже в тех квартирах, где раньше их не было», — рассказали жильцы злосчастной пятиэтажки.

В Роспотребнадзоре дали комментарий, что ответственность за обработку подвалов и общих площадей лежит на управляющей компании. Однако борьба с вредителями внутри квартир целиком возлагается на самих жильцов. Если управляющая компания игнорирует жалобы, гражданам рекомендовано подавать официальные обращения через сайт Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что омичка взыскала с мэрии убытки за автомобиль, поврежденный бродячими собаками.