Роспотребнадзор прокомментировал нашествие мышей и тараканов в омской пятиэтажке

Жители дома по адресу Всеволода Иванова, 1 столкнулись с серьезной проблемой — нашествием мышей и тараканов. Пост, иллюстрирующий проблему появился в паблике «ЧП Омск».
Как рассказали жильцы, мыши массово заселились в подвале, как раз в непосредственной близости с круглосуточным магазином выпечки. Постоянная готовка пищи создала идеальные условия для размножения вредителей, считают омичи.
«Проблема существует уже давно: в прошлом году жильцы обращались в Роспотребнадзор с жалобами, но ситуация, по их словам, только ухудшилась. Теперь грызуны появились даже в тех квартирах, где раньше их не было», — рассказали жильцы злосчастной пятиэтажки.
В Роспотребнадзоре дали комментарий, что ответственность за обработку подвалов и общих площадей лежит на управляющей компании. Однако борьба с вредителями внутри квартир целиком возлагается на самих жильцов. Если управляющая компания игнорирует жалобы, гражданам рекомендовано подавать официальные обращения через сайт Роспотребнадзора.
