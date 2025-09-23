В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

«Считаем необходимым внести изменения в пункт 97 (1) приказа Минпросвещения России № 233 (Участники ГИА вправе в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету по своему выбору), предоставив право выпускникам пересдавать все учебные предметы по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году (году сдачи экзамена), с соблюдением всех процедурных требований, включая равенство условий, использование резервных вариантов и сохранение в итоговом документе лучшего результата по каждому из пересдаваемых предметов», — сказано в документе.