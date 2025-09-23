Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша открывает границу с Беларусью с 25 сентября

Власти Польши объявили об открытии границы с Беларусью с 25 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши приняли решение открыть границу с Беларусью, пишет ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Польша закрыла границу с Беларусью с 12 сентября 2025, и подробно рассказали все, о чем было известно.

И вот спустя 11 суток после закрытия границы польские власти озвучили решение, сказав, когда будет открыта граница Польши с Беларусью.

По словам польского премьер-министра Дональда Туска, Польша откроет границу с Беларусью в ночь на 25 сентября.

— Через полтора дня, в полночь (01.00 по минскому времени. — Ред.) со среды на четверг, погранпереходы будут открыты, — пообещал премьер Польши.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.

Еще Латвия решила восстановить болота на границе с Беларусью.

А ранее стало известно, что власти Литвы хотят восстановить осушенные болота на границе с Беларусью.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше