Польша открывает границу с Беларусью с 25 сентября

Власти Польши приняли решение открыть границу с Беларусью, пишет ТАСС.
Ранее мы писали о том, что Польша закрыла границу с Беларусью с 12 сентября 2025, и подробно рассказали все, о чем было известно.
И вот спустя 11 суток после закрытия границы польские власти озвучили решение, сказав, когда будет открыта граница Польши с Беларусью.
По словам польского премьер-министра Дональда Туска, Польша откроет границу с Беларусью в ночь на 25 сентября.
— Через полтора дня, в полночь (01.00 по минскому времени. — Ред.) со среды на четверг, погранпереходы будут открыты, — пообещал премьер Польши.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.
Еще Латвия решила восстановить болота на границе с Беларусью.
А ранее стало известно, что власти Литвы хотят восстановить осушенные болота на границе с Беларусью.