Елену Теплякову назначили и.о. министра здравоохранения Ростовской области

Елену Теплякову назначили на пост и.о. министра здравоохранения Ростовской области. Эту информацию указали на сайте донского правительства.
Ранее Елена Теплякова была первым заместителем министра здравоохранения Дона.
Напомним, кадровые перестановки на посту главы министерства начались с 19 сентября. Тогда губернатор Юрий Слюсарь утвердил увольнение бывшего министра Юрия Кобзева, занимавшего должность с 2020 года.
Добавим, также произошли перестановки в руководстве еще двух министерств.
