Минздрав Башкирии опроверг информацию о призыве медиков на СВО

В министерстве опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности. В ведомстве напомнили, что в настоящее время в зоне СВО продолжает работать медицинская рота имени Ахмета Давлетова, которая была направлена для оказания помощи военнослужащим в июне 2023 года.