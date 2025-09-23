Минздрав Башкирии опроверг информацию о призыве медиков на СВО

Министерство здравоохранения Башкирии предупредило республиканские медицинские учреждения о рассылке фейкового приказа, который распространяется от имени ведомства. Как сообщает пресс-служба ведомства, в поддельном документе содержится недостоверная информация о якобы начавшемся сборе добровольцев из числа медиков для работы в зоне специальной военной операции с квотами для каждого медучреждения.
В министерстве опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности. В ведомстве напомнили, что в настоящее время в зоне СВО продолжает работать медицинская рота имени Ахмета Давлетова, которая была направлена для оказания помощи военнослужащим в июне 2023 года.
