В новосибирской инфекционной больнице занято 80% коечного фонда

В новосибирской областной инфекционной больнице занято 80% коечного фонда. Там наблюдают пациентов с различными инфекционными патологиями, среди них 16 человек с диагнозом ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Сегодня больница принимает весь Центральный округ, Калининский, Октябрьский районы Новосибирска с данной патологией, — поделилась главный инфекционист региона Лариса Позднякова.
Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий рассказал, что в областной инфекционной больнице заняты 400 коек из 504.
Инфекционные отделения организованы по принципу боксов: прием и выписка больных происходят через отдельный вход. В каждом инфекционном отделении — 42 бокса.