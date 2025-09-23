Ричмонд
В новосибирской инфекционной больнице занято 80% коечного фонда

С диагнозом ОРВИ в стационаре находятся 16 человек.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирской областной инфекционной больнице занято 80% коечного фонда. Там наблюдают пациентов с различными инфекционными патологиями, среди них 16 человек с диагнозом ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Сегодня больница принимает весь Центральный округ, Калининский, Октябрьский районы Новосибирска с данной патологией, — поделилась главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий рассказал, что в областной инфекционной больнице заняты 400 коек из 504.

Инфекционные отделения организованы по принципу боксов: прием и выписка больных происходят через отдельный вход. В каждом инфекционном отделении — 42 бокса.