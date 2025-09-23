Ричмонд
Специалист назвала витамины и минералы, без которых плохо усваивается кальций

Врач Юнусова: витамин D и магний улучшают усвоение кальция.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для здоровья костей, мышц и нервной системы кальций играет ключевую роль. Однако, просто есть продукты, которые богаты кальцием, не всегда гарантирует его эффективное усвоение организмом. Врач-педиатр Нилуфар Юнусова рассказала NEWS.ru что в этом поможет витамин D и магний.

— Магний обеспечивает правильное распределение микроэлемента между костями и мягкими тканями, — прокомментировала специалист.

Включение в рацион молочных продуктов, зелени, бобовых, рыбы, яиц, семян и темного шоколада, пойдут на пользу организму и компенсируют недостаток витаминов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском кожно-венерологическом диспансере появились новые методы диагностики.