Юбилейный Битлзфест: 20 лет музыки The Beatles в Москве

Российские участники представят премьерные программы. Коллектив Dans Ramblers, неоднократно игравший на родине Битлз в Ливерпуле, исполнит альбомы «Help!» и «Rubber Soul» в честь их 60-летия. Официальный российский трибьют великой четверки The Beatlove поразит зрителей аутентичным сценическим образом и программой по сборнику «Past Masters Vol.1». А проект Корней и Zebra Band впервые представит концертную версию второй части этой антологии. Завершит вечер Good Orchestra с джазовыми аранжировками хитов The Beatles в формате биг-бэнда.