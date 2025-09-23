Юбилейный Битлзфест: 20 лет музыки The Beatles в Москве

Мероприятие состоится 11 октября 2025 года в московском клубе BASE. В этом году фестиваль обещает быть особенным: он приурочен к 85-летию со дня рождения Джона Леннона, а также к 25-летию легендарного портала Beatles.ru.
Ожидается настоящий музыкальный марафон: в течение пяти часов на одной сцене выступят лучшие трибьют-коллективы страны и специальные гости из-за рубежа. Каждая группа подготовила уникальную программу исключительно для этого вечера. Гвоздем программы станет выступление турецкой группы Meat The Beetles из Стамбула, известной своей энергетикой и бережным отношением к наследию The Beatles.
Российские участники представят премьерные программы. Коллектив Dans Ramblers, неоднократно игравший на родине Битлз в Ливерпуле, исполнит альбомы «Help!» и «Rubber Soul» в честь их 60-летия. Официальный российский трибьют великой четверки The Beatlove поразит зрителей аутентичным сценическим образом и программой по сборнику «Past Masters Vol.1». А проект Корней и Zebra Band впервые представит концертную версию второй части этой антологии. Завершит вечер Good Orchestra с джазовыми аранжировками хитов The Beatles в формате биг-бэнда.
Это будет незабываемый вечер для собравшихся на одной площадке друзей, меломанов и настоящих битломанов. Второго такого шанса окунуться в атмосферу музыки и духа The Beatles не будет!
Дата: 11 октября 2025 г. (суббота)
Место: Москва, клуб BASE (ул. Орджоникидзе, д. 11, с.1)
Начало: 17:00
