На севере Красноярского края жители выбрали имя для аэропорта

На севере Красноярского края завершился конкурс по выбору имени для аэропорта Хатанги. Об этом рассказал Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов.
В ходе конкурса было организовано широкое обсуждение: предложения собирали у жителей района и землячеств, проводили экспертные встречи и голосования в разных форматах. На финальном этапе рассматривались восемь кандидатов: Николай Фокин, Евдокия (Огдо) Аксенова, Харитон Лаптев, Никифор Бегичев, Амалия Хазанович, Юрий Петров, Владлен Троицкий и Михаил Сидоров. Большинство голосов жители отдали за Николая Фокина.
Все кандидаты внесли значительный вклад в развитие Таймыра и Арктики, и их имена уже увековечены в учреждениях культуры и спорта. Так, в регионе есть детская школа искусств имени Бориса Молчанова, библиотека имени Огдо Аксеновой и спортшкола имени Александра Кизима.
Планируется, что имя Николая Фокина аэропорт Хатанги получит к 400-летию села. А в 2026 году, к 90-летию со дня рождения поэтессы Евдокии (Огдо) Егоровны Аксеновой, на фасаде одного из зданий появится её масштабный портрет.