Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края жители выбрали имя для аэропорта

Жители Таймыра выбрали имя для аэропорта Хатанги.

Источник: t.me/av_chlenov

На севере Красноярского края завершился конкурс по выбору имени для аэропорта Хатанги. Об этом рассказал Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов.

В ходе конкурса было организовано широкое обсуждение: предложения собирали у жителей района и землячеств, проводили экспертные встречи и голосования в разных форматах. На финальном этапе рассматривались восемь кандидатов: Николай Фокин, Евдокия (Огдо) Аксенова, Харитон Лаптев, Никифор Бегичев, Амалия Хазанович, Юрий Петров, Владлен Троицкий и Михаил Сидоров. Большинство голосов жители отдали за Николая Фокина.

Все кандидаты внесли значительный вклад в развитие Таймыра и Арктики, и их имена уже увековечены в учреждениях культуры и спорта. Так, в регионе есть детская школа искусств имени Бориса Молчанова, библиотека имени Огдо Аксеновой и спортшкола имени Александра Кизима.

Планируется, что имя Николая Фокина аэропорт Хатанги получит к 400-летию села. А в 2026 году, к 90-летию со дня рождения поэтессы Евдокии (Огдо) Егоровны Аксеновой, на фасаде одного из зданий появится её масштабный портрет.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше