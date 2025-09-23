В Ростове-на-Дону завершился благотворительный фестиваль «Детский КиноМай»

Благотворительный фестиваль «Детский КиноМай» прошел в Ростове-на-Дону
На мероприятии гостям показывали 19 фильмов. Эти кинокартины были рассчитаны на детскую и юношескую аудиторию. Кроме того, на мероприятии были организованы творческие встречи и мастер-классы от звездных волонтеров. Программа кинофестиваля включала в себя конкурсную программу разноплановых художественных фильмов для детей и подростков. В качестве членов жюри выступили сами ребята. Также на фестивале была предусмотрена внеконкурсная программа фильмов последних лет.
«Кинофестиваль уже стал доброй традицией в нашем регионе, которая, я уверен, будет продолжаться еще многие годы. Кинематограф сегодня, как и раньше, является самым массовым искусством нашего времени, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, в формировании и развитии духовно-нравственных ценностей», — отметил первый заместитель главы Ростовской области Игорь Гуськов.
