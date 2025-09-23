В Ростове-на-Дону завершился благотворительный фестиваль «Детский КиноМай»

На мероприятии гостям показывали 19 фильмов. Эти кинокартины были рассчитаны на детскую и юношескую аудиторию. Кроме того, на мероприятии были организованы творческие встречи и мастер-классы от звездных волонтеров. Программа кинофестиваля включала в себя конкурсную программу разноплановых художественных фильмов для детей и подростков. В качестве членов жюри выступили сами ребята. Также на фестивале была предусмотрена внеконкурсная программа фильмов последних лет.