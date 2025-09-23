Ричмонд
Мини-типография в Крыму приобрела новое оборудование благодаря господдержке

В частности, в льготный лизинг предприятию был предоставлен ультрафиолетовый принтер.

Крымская мини-типография взяла в льготный лизинг ультрафиолетовый принтер. Такую меру поддержки предоставляют в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.

Уточним, что мини-типография специализируется на производстве рекламной продукции. Новый принтер с технологией ультрафиолетовой печати позволит предприятию расширить ассортимент товаров. Кроме того, в компании теперь смогут наладить выпуск широкоформатных рекламных баннеров.

Оборудование стоило 2,9 млн рублей. Льготная процентная ставка по договору с региональной лизинговой компанией на его покупку составила 8% годовых.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.