Мини-типография в Крыму приобрела новое оборудование благодаря господдержке

Крымская мини-типография взяла в льготный лизинг ультрафиолетовый принтер. Такую меру поддержки предоставляют в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Уточним, что мини-типография специализируется на производстве рекламной продукции. Новый принтер с технологией ультрафиолетовой печати позволит предприятию расширить ассортимент товаров. Кроме того, в компании теперь смогут наладить выпуск широкоформатных рекламных баннеров.
Оборудование стоило 2,9 млн рублей. Льготная процентная ставка по договору с региональной лизинговой компанией на его покупку составила 8% годовых.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.