Власти рассказали об ожидаемом эффекте выделенных полос в Калининграде

В 2026 году практику их нанесения планируют продолжить.

Источник: пресс-служба администрации Калининграда

Внедрение выделенных полос для общественного транспорта на трёх участках Ленинского проспекта от Южного вокзала до Площади Победы позволит пассажиру, регулярно пользующемуся автобусами, сэкономить порядка 9,5 часов личного времени в год. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда.

О мерах по оптимизации транспортного движения на территории областного центра в части создания выделенных полос для общественного транспорта рассказал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков. Он напомнил, что выделенные полосы уже есть на Тополиной аллее, участке улично-дорожной сети около Южного вокзала, частично — на улице Железнодорожной, что позволяет сократить время в пути на указанных отрезках дороги на 40%.

Недавно соответствующая разметка была нанесена и участке Ленинского проспекта от гостиницы «Калининград» до площади Победы. Здесь подводить итоги, по словам Шлыкова, пока рано, т. к. новая схема движения действует менее месяца, однако уже фиксируется сокращение времени в пути и увеличение скорости транспортного сообщения.

В 2026 году создание выделенных полос на Ленинском проспекте планируют продолжить. «Если всё будет хорошо у нас получаться, мы также сделаем ещё на трех объектах выделенные полосы, тем самым двигаясь к нашей стратегии. Стратегия наша следующая — в рамках управления мобильностью даём большой приоритет пешеходам, нашим маломобильным группам населения, общественному транспорту, и в этой связи частный транспорт, да, в каких-то местах будет зажат», — отметил докладчик.

Он также рассказал об ожидаемом эффекте: «Для человека, который пользуется регулярно общественным транспортом, после реализации всех трёх этапов, о которых я рассказал, это Ленинский проспект в целом с Тополиной аллеей, наш пассажир получит примерно девять с половиной часов экономии на личное время — больше, чем рабочий день. Перевозчики получат, если говорить формальным языком, целый день экономии топлива». Кроме того, ожидается снижение числа дорожно-транспортных происшествий и выбросов в атмосферу.

По Ленинскому проспекту проходят 58 муниципальных и межмуниципальных маршрутов с участием 420 единиц техники.

Выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от нововведения окажется положительным. О планах обустроить «выделенки» на части Ленинского проспекта и ул. Черняховского стало известно в 2023 году.