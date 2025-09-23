Власти рассказали об ожидаемом эффекте выделенных полос в Калининграде

Он также рассказал об ожидаемом эффекте: «Для человека, который пользуется регулярно общественным транспортом, после реализации всех трёх этапов, о которых я рассказал, это Ленинский проспект в целом с Тополиной аллеей, наш пассажир получит примерно девять с половиной часов экономии на личное время — больше, чем рабочий день. Перевозчики получат, если говорить формальным языком, целый день экономии топлива». Кроме того, ожидается снижение числа дорожно-транспортных происшествий и выбросов в атмосферу.