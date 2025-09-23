Ростовская область присоединится к Всероссийскому экскурсионному флешмобу

Жителей и гостей Ростовской области приглашают к участию во Всероссийской акции «IX экскурсионный флешмоб», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Флешмоб стартует 27 сентября в 12:00 по московскому времени — во Всемирный день туризма. Участники акции смогут бесплатно посетить одну из экскурсий по Ростовской области. Почти все они подходят для посещения с детьми. Любители животных, например, смогут познакомиться с альпаками, козами и кроликами, а также увидеть табун лошадей.
Музеи и музеи-заповедники региона подготовили квест-экскурсии для тех, кто хочет изучить историю через игру. Туры посвящены рыбным богатствам Дона, истории казачества, виноделию, народам региона, военным периодам, развитию банковского дела на юге России, выдающимся литераторам и деятелям искусства. Ведущие вузы Ростовской области тоже участвуют в акции. Они расскажут о своей истории, покажут лабораторный комплекс и уникальную коллекцию кирпича и черепицы.
Записаться на экскурсию можно до 11:00 25 сентября на сайте флешмоба. На каждой странице указаны место встречи, возрастные ограничения и особенности предложения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.