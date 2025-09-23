Ростовская область присоединится к Всероссийскому экскурсионному флешмобу

Флешмоб стартует 27 сентября в 12:00 по московскому времени — во Всемирный день туризма. Участники акции смогут бесплатно посетить одну из экскурсий по Ростовской области. Почти все они подходят для посещения с детьми. Любители животных, например, смогут познакомиться с альпаками, козами и кроликами, а также увидеть табун лошадей.