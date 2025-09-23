Цикл программы наставничества начался в красноярском онкодиспансере

Новые сотрудники Красноярского краевого клинического онкологического диспансера в течение года будут обучаться у своих опытных коллег. Программа наставничества реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Сразу после получения высшего образования вы попали в серьезное медицинское учреждение с достаточно высокими требованиями. Адаптация к ним, возможно, кому-то покажется сложной, однако старшие коллеги — ваши наставники — помогут вам с любыми возникающими вопросами, помогут определиться с направлением профессионального развития, быстро познакомиться с коллективом», — обратился к новым сотрудникам главный врач онкодиспансера Руслан Зуков.
Программа наставничества действует в медучреждении с 2023 года. Во время ее реализации молодым сотрудникам просто и доступно объясняют сложные моменты работы. Также начинающих специалистов ненавязчиво поддерживают. В течение года молодым сотрудникам предстоит сдать три зачета. Затем руководство онкодиспансера отметит лучших ученика и наставника.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.