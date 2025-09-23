В Карелии трудоустроили почти 380 людей старше 50 лет с начала года

«На таких встречах у людей старшего поколения появляется больше уверенности в себе. Специалисты кадрового центра помогают им стать конкурентоспособными на современном рынке труда. Мы оказываем психологическую поддержку, развиваем навыки самопрезентации, даем советы по адаптации и предлагаем такую работу, где их знания и опыт будут востребованы», — отметила начальник управления труда и занятости Республики Карелии Елена Фролова.