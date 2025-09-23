В Карелии трудоустроили почти 380 людей старше 50 лет с начала года

Служба занятости Карелии с начала 2025 года трудоустроила 378 человек старше 50 лет. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
С начала текущего года в службу занятости Карелии обратились 1026 граждан старше 50 лет. Большая роль в выборе работы для них отводится клубам для соискателей пенсионного возраста. Там проводят тематические мероприятия, оказывают психологическую помощь, приглашают успешных специалистов для обмена жизненным опытом.
«На таких встречах у людей старшего поколения появляется больше уверенности в себе. Специалисты кадрового центра помогают им стать конкурентоспособными на современном рынке труда. Мы оказываем психологическую поддержку, развиваем навыки самопрезентации, даем советы по адаптации и предлагаем такую работу, где их знания и опыт будут востребованы», — отметила начальник управления труда и занятости Республики Карелии Елена Фролова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.