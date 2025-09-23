В Воронеже у трех должников арестовали машины

Воронежские приставы арестовали три иномарки, чьи владельцы суммарно задолжали свыше 660 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Павловские приставы обнаружили, что владелец Audi Q7 из Воронежа задолжал налоговой 111 тысяч рублей. У жительницы областного центра, передвигающейся на BMW, еще более внушительный долг по налогам — более 207 тысяч. А владелец Merсedes не оплачивал кредиты, налоги, административные штрафы, накопив долг в 343 тысячи.
В результате машины оставлены на ответственное хранение без права пользования транспортным средством. Ни продать их, ни проехать теперь не получится. Если автолюбители все же сядут за руль, то рискуют нарваться на штраф от 80 тысяч рублей до двух лет тюрьмы в соответствии с ч. 1 ст. 312 УК РФ.