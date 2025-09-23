В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов

В Севастополе под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева состоялся Межрегиональный семинар-совещание «Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования». Участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти в сфере образования Севастополя, Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Среди прочего на встрече обсуждалась тема проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в воссоединенных субъектах РФ, а также аккредитация и лицензирование образовательных учреждений и опыт проведения такой работы в Севастополе и Республике Крым.