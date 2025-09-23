В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов

По его словам, в Севастополе очень большие меры поддержки для молодых педагогов и специалистов, которые переезжают из других субъектов Российской Федерации, и здесь всегда ждут преподавателей.
«И мы всегда будем рады выпускникам из новых территорий, которые примут решение переехать», — сказал Кривонос на полях Межрегионального семинара-совещания «Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования».
При этом специалисты сферы образования в Севастополе готовы и делиться, и перенимать любой профессиональный опыт, добавил Кривонос.
Он подчеркнул, что Севастополь уже прошел непростой путь интеграции в российскую систему образования и «готов быть проводником» коллегам из четырех воссоединенных регионов.
«Мы активно их приглашаем на наши события, которые происходят в рамках государственной итоговой аттестации, нашего межрегионального взаимодействия. Мы направляем наших педагогов в субъекты, где они тоже смотрят и подсказывают, и приглашаем педагогов посетить наши образовательные учреждения», — отметил Кривонос.
Также он добавил, что Севастополь участвует во всех федеральных проектах и является одним из первых регионов, которые «ушли от бумаги» — перешли на электронные контрольно-измерительные материалы и цифровые стандарты, «поэтому нам есть чем делиться и что показывать», подчеркнул глава департамента образования.
В частности, по его словам, такой полезный информационный обмен происходит сегодня, 23 сентября, в день, когда в Севастополе под эгидой Рособрнадзора впервые проводится межрегиональный семинар с участием коллег из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
«Они смогут посмотреть и школу, которая является пунктом проведения экзамена, и детские сады. Смогут задать вопросы и специалистам регионального центра оценки качества», — отметил Кривонос.
В Севастополе под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева состоялся Межрегиональный семинар-совещание «Об эффективных мерах интеграции воссоединенных субъектов РФ в российскую систему образования». Участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти в сфере образования Севастополя, Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Среди прочего на встрече обсуждалась тема проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в воссоединенных субъектах РФ, а также аккредитация и лицензирование образовательных учреждений и опыт проведения такой работы в Севастополе и Республике Крым.