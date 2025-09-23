В Ростове о завершении карьеры объявила гандболистка Юлия Манагарова

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова объявила о завершении карьеры. Матч с «Университетом» станет последним для спортсменки в составе донской команды.
— Дорогие болельщики, хочу поблагодарить всех вас за любовь и поддержку. Третьего октября во Дворце спорта состоится мой последний матч. Искренне надеюсь увидеть всех вас на трибунах, чтобы разделить этот важный для меня день, — сказала Юлия Манагарова.
В 2015 году Юлия Маганарова получила российское гражданство, а летом 2017 года была впервые вызвана в сборную России.
Спортсменка — семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России и шестикратная чемпионка страны. Среди европейских достижений — победа в Кубке ЕГФ 2017 года и серебряные медали Лиги чемпионов 2019 года. Также Юлия Маганарова — серебряный призер чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.
