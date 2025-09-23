В Ростове о завершении карьеры объявила гандболистка Юлия Манагарова

— Дорогие болельщики, хочу поблагодарить всех вас за любовь и поддержку. Третьего октября во Дворце спорта состоится мой последний матч. Искренне надеюсь увидеть всех вас на трибунах, чтобы разделить этот важный для меня день, — сказала Юлия Манагарова.