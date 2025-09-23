Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове о завершении карьеры объявила гандболистка Юлия Манагарова

Матч с «Университетом» станет последним в составе ГК «Ростов-Дон» для Юлии Манагаровой.

Источник: Комсомольская правда

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова объявила о завершении карьеры. Матч с «Университетом» станет последним для спортсменки в составе донской команды.

— Дорогие болельщики, хочу поблагодарить всех вас за любовь и поддержку. Третьего октября во Дворце спорта состоится мой последний матч. Искренне надеюсь увидеть всех вас на трибунах, чтобы разделить этот важный для меня день, — сказала Юлия Манагарова.

В 2015 году Юлия Маганарова получила российское гражданство, а летом 2017 года была впервые вызвана в сборную России.

Спортсменка — семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России и шестикратная чемпионка страны. Среди европейских достижений — победа в Кубке ЕГФ 2017 года и серебряные медали Лиги чемпионов 2019 года. Также Юлия Маганарова — серебряный призер чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.

Подпишись на нас в Telegram.