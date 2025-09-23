«Заработал» на взятках 2,4 млн рублей: экс-замдиректора строительной компании осудят за коммерческий подкуп

По данным следствия, с марта 2022 по февраль этого года обвиняемый систематически получал незаконное денежное вознаграждение от представителей четырех компаний-субподрядчиков. В обмен на взятки он обеспечивал беспрепятственное подписание актов выполненных работ, своевременную оплату, отказ от применения штрафных санкций за нарушение сроков и нерасторжение договоров. В одном из случаев преступление было сопряжено с вымогательством.