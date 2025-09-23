«Заработал» на взятках 2,4 млн рублей: экс-замдиректора строительной компании осудят за коммерческий подкуп

В Уфе завершили расследование уголовного дела против бывшего заместителя генерального директора ООО «Генподрядная строительная фирма КПД». Мужчину, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, обвиняют в коммерческом подкупе.
По данным следствия, с марта 2022 по февраль этого года обвиняемый систематически получал незаконное денежное вознаграждение от представителей четырех компаний-субподрядчиков. В обмен на взятки он обеспечивал беспрепятственное подписание актов выполненных работ, своевременную оплату, отказ от применения штрафных санкций за нарушение сроков и нерасторжение договоров. В одном из случаев преступление было сопряжено с вымогательством.
Для получения денег фигурант использовал банковские счета своих близких родственников. Общая сумма полученного коммерческого подкупа превысила 2,4 миллиона рублей.
На имущество обвиняемого стоимостью более 13 миллиона рублей наложили арест. Материалы дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Материалы в отношении лиц, передававших деньги, выделены в отдельное производство.
