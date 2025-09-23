DJ Smash даст бесплатный концерт на стадионе «Динамо», став хедлайнером Дней Перми в Минске

Белорусы могут попасть на бесплатный концерт, который российский музыкант DJ Smash даст на стадионе «Динамо» в Дни Перми в Минске, сообщили в Мингорисполкоме.
Российский музыкант Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом DJ Smash, готов зажечь в Минске. Сообщается, что 29 и 30 сентября «Пермь приедет в гости в белорусскую столицу».
Отмечается, что Дни Перми в Минске будут насыщенными и будут включать в себя деловые встречи, круглые столы, гастрономические фестивали, а также массовые музыкальные концерты и спортивные мероприятия.
Минчан и гостей белорусской столицы, например, ожидают мастер-классы от пермских шеф-поваров в торговом центре «Столица», где можно будет попробовать знаменитые пермские пирожки-посикунчики и авторские безалкогольные коктейли, купить сувениры.
На концертах выступят пермские ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка» и виртуоз-балалаечник Андрей Киряков. Музыкальные мероприятия будут проходить на нескольких площадках: в ТЦ «Столица» и Минском городском дворце культуры.
Еще на стадионе «Трактор» состоится товарищеский матч юных футболисты из Перми и Минска.
А ярким финалом Дней Перми станет концерт на стадионе «Динамо». Во вторник, 30 сентября, в 18.00 начнется концерт музыканта DJ Smash. Вход на концерт свободный, но по бесплатному билету, который необходимо оформить на сайте ticketpro.by. Также на площадке выступят белорусские артисты.
