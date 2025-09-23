Рубио подверг ООН резкой критике

«ООН — это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует», — цитируют «Ведомости» выступление Рубио на телеканале Fox News. Госсекретарь США указал, что Дональд Трамп, а не ООН, пытается решить острые мировые конфликты.
Он также привел в пример Гаити, где у власти находятся вооруженные банды. Несмотря на предложения США о вмешательстве в сложившуюся ситуацию, в ООН эти решения могут заблокированы, например, Китаем.
Рубио заявил, что в настоящее время деятельность ООН в большей степени сосредоточена на проведении совещаний и освоении бюджета, нежели на достижении конкретных практических результатов.
Указом от 3 февраля президент США Дональд Трамп инициировал выход страны из Совета ООН по правам человека и прекратил финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
Белый дом в своем заявлении подверг Совет резкой критике по двум направлениям: за невыполнение основной миссии и создание защиты для стран, нарушающих права человека, а также за предвзятое отношение к Израилю.