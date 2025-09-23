Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио подверг ООН резкой критике

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал ООН, указав на ее неспособность выполнять основную миссию. Он указал на то, что организация не влияет на урегулирование международных кризисов современности, таких как конфликт на Украине и ситуация в секторе Газа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«ООН — это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует», — цитируют «Ведомости» выступление Рубио на телеканале Fox News. Госсекретарь США указал, что Дональд Трамп, а не ООН, пытается решить острые мировые конфликты.

Он также привел в пример Гаити, где у власти находятся вооруженные банды. Несмотря на предложения США о вмешательстве в сложившуюся ситуацию, в ООН эти решения могут заблокированы, например, Китаем.

Рубио заявил, что в настоящее время деятельность ООН в большей степени сосредоточена на проведении совещаний и освоении бюджета, нежели на достижении конкретных практических результатов.

Указом от 3 февраля президент США Дональд Трамп инициировал выход страны из Совета ООН по правам человека и прекратил финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Белый дом в своем заявлении подверг Совет резкой критике по двум направлениям: за невыполнение основной миссии и создание защиты для стран, нарушающих права человека, а также за предвзятое отношение к Израилю.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше