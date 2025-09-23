«В следующий раз точно пойду»: Казанцу вынесли приговор за уклонение от армии

«Мне известно только то, что он не посещал по повестке военкомат и скрывался. На учет он вставал, медобследование проходил. Повестку не он мне показывал, ее привозили последний раз из военкомата в 2018 году. Конкретно по этому делу мне не приносили повестку. Почему Никита не пришел в военкомат в прошлом году, я не знаю. Как бабушка могу о нем сказать, что характер у него добрый, он хороший и внимательный. Были у него заболевания с желудком, лечили, сейчас уже нет этого», — рассказала она.