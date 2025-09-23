«В следующий раз точно пойду»: Казанцу вынесли приговор за уклонение от армии

Гаврилов родился и вырос в Казани, у него среднее образование, поступил в колледж, но не окончил его. В настоящее время подрабатывает водителем.
На заседание суда поддержать парня пришла его бабушка. Во время процесса стало известно, что Никита Гаврилов забыл дома паспорт. Оказалось, парень оставляет важные бумаги у бабушки, опасаясь их утратить, однако та случайно оставила документ дома.
По версии следствия, Гаврилов уклонился от срочной службы, не имея на это уважительных причин и оснований.
«Гаврилов состоит на учете в военкомате Приволжского и Вахитовского районов. В декабре 2024 года он был признан годным с небольшими ограничениями к прохождению воинской службы медицинской комиссией. 13 декабря Гавриловой [бабушке Никиты] была вручена повестка о том, что молодой человек должен явиться в военкомат 24 декабря для отправки в часть. В связи с тем, что медкомиссию Никита Гаврилов прошел раньше 20 декабря, ему вручили новую повестку с явкой к 7:00 23 декабря», — сообщил помощник прокурора Приволжского района Казани Ханиф Гарифуллин.
Однако к указанному времени юноша не пришел, тем самым уклонился от службы в армии. Молодой человек также поменял адрес проживания, скрываясь у друзей и знакомых. Вину парень признал в полном объеме и попросил рассмотреть дело в особом порядке, однако суд ему в этом отказал.
Первым свидетелем выступила бабушка парня. Она рассказала, что Никита жил вместе с ней до своего совершеннолетия, после чего начал вести самостоятельную жизнь.
«Мне известно только то, что он не посещал по повестке военкомат и скрывался. На учет он вставал, медобследование проходил. Повестку не он мне показывал, ее привозили последний раз из военкомата в 2018 году. Конкретно по этому делу мне не приносили повестку. Почему Никита не пришел в военкомат в прошлом году, я не знаю. Как бабушка могу о нем сказать, что характер у него добрый, он хороший и внимательный. Были у него заболевания с желудком, лечили, сейчас уже нет этого», — рассказала она.
Пожилая женщина поделилась, что к ней также приезжали сотрудники полиции, которые сообщили ей, что внук скрывается от воинской службы.
«Раньше он говорил, что не хочет в армию, сейчас изменил свое мнение», — добавила она.
Мама Никиты Гаврилова отсутствовала на заседании из-за занятости на работе. Гособвинитель озвучил ее прежние показания, согласно которым юноша, якобы напуганный рассказами товарищей и информацией из сети о службе в армии, решил избежать призыва.
Судебное разбирательство дошло до стадии прений сторон. Государственный обвинитель подчеркнул, что предыдущий штраф не послужил уроком для Никиты Гаврилова, и попросил определить наказание в виде одного года обязательных работ. Адвокат же настаивал на повторном назначении штрафа.
«Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь. В следующий призыв обязательно пойду в армию», — сказал Никита в последнем слове.
Суд вынес молодому человеку приговор и постановил назначить штраф в 40 тысяч рублей.