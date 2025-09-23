В Омске выдано разрешение на строительство современной высотки в Амуре

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале о выдаче разрешения на строительство нового 11-этажного дома в третьем микрорайоне жилого комплекса «Амурский». Документ был оформлен департаментом архитектуры и градостроительства мэрии накануне.
«Развитие инфраструктуры — один из ключевых приоритетов при реализации проекта. Школа станет важным шагом в обеспечении комфортной жизни будущих жителей», — подчеркнул Сергей Шелест.
Общая площадь жилых помещений в новом доме составит 9 159,4 квадратных метров. В здании будет располагаться 171 квартира: 56 однокомнатных, 106 двухкомнатных и 9 трехкомнатных. Застройщиком выступает ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон “Северное”.
Кроме того, мэр отметил, что в марте этого года были внесены изменения в проект планировки территории для строительства школы на 2100 мест. Компания-застройщик планирует завершить ее строительство и ввести в эксплуатацию до окончания работ по возведению микрорайона.
