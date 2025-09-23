Память трёх выдающихся врачей увековечат в Нижнем Новгороде

«Он уроженец Лукоянова, его одногруппниками по Горьковскому мединституту были не менее легендарные врачи и профессора Борис Королёв, Михаил Колокольцев и Евгений Нечаев. Карьеру Блохина, по советским меркам, можно назвать головокружительной: с 1947 по 1951 год он возглавлял Горьковский институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии, был ректором Горьковского мединститута, стал создателем НМИЦ онкологии в Москве, около 20 лет возглавлял Академию медицинских наук СССР», — рассказал Никонов.