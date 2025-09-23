Память трёх выдающихся врачей увековечат в Нижнем Новгороде

Это Николай Блохин, Михаил Григорьев и Вадим Азолов.
Имя Николая Блохина присвоят НИИТО (бывшему ГИТО) — Институту травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ.
«Он уроженец Лукоянова, его одногруппниками по Горьковскому мединституту были не менее легендарные врачи и профессора Борис Королёв, Михаил Колокольцев и Евгений Нечаев. Карьеру Блохина, по советским меркам, можно назвать головокружительной: с 1947 по 1951 год он возглавлял Горьковский институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии, был ректором Горьковского мединститута, стал создателем НМИЦ онкологии в Москве, около 20 лет возглавлял Академию медицинских наук СССР», — рассказал Никонов.
Что касается профессоров Михаила Григорьева и Вадима Азолова, то в память о них, как о бывших директорах Института травматологии и ортопедии, на здании установят мемориальные доски.
«Григорьев был автором уникальных методик восстановления суставов, их так и называют: “операции Григорьева”. Впервые в мире он пересадил проксимальный отдел бедренной кости у ребенка. А профессор Азолов в 1970-х создал одну из первых в СССР клинику хирургии кисти и микрохирургии. Учёный совет ПИМУ поддержал эти инициативы», — добавил Никонов.