В Казань будут принесены мощи святого целителя Луки Крымского

Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского будет доставлен в Казань. Как сообщили в Татарстанской митрополии, святыня будет пребывать в Казани с 16 по 26 октября.

Ковчег доставят из Свято-Троицкого монастыря Симферополя, где мощи хранятся на постоянной основе. Приложиться к святыне и помолиться можно будет в Казанском соборе Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Торжественная встреча ковчега с мощами состоится 16 октября в 16.30. Накануне в Казанском соборе состоится всенощное бдение, которое возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

В дни пребывания святыни в Казани в соборе будут совершаться молебны с пением акафиста целителю. Помолиться у мощей можно будет с 8.00 до 19.00 — в часы, когда Казанский собор открыт.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил доставить мощи святителя Луки в Казань.