Трамвайные пути продлят в трех районах Нижнего Новгорода

Планируемые участки Нижнего Новгорода, которые затронет документация, определены так:
— Деревня Ольгино.
— Поселок Новинки с пересечением Ольгинского шоссе.
— Дублер проспекта Гагарина.
— Автомобильная дорога Р-158 на участке от дома № 10 на улице 40 лет Победы до очистных сооружений на улице Центральной.
— Дом 2-д п. Новинки в Приокском, Кстовском районах, Новинском сельсовете городского округа город Нижний Новгород.
Согласно информации, продлевать трамвайные линии планируют на площади земли в 155 га в Кстовском и Приокском районах, а также в границах 93,5 га в Сормовском. Показатели еще уточняют.
Также в рамках работ проведут инженерно-геодезические изыскания данных территорий.
Ранее сообщалось, что Гордеевский виадук в Нижнем Новгороде исключён из концессии по ремонту трамвайных путей из-за необходимости ремонта несущих конструкций. При этом финансирование его реконструкции не определено.
Также напомним, что началась замена трамвайных путей на перекрестке улиц Октябрьская и Ошарская.