Трамвайные пути продлят в трех районах Нижнего Новгорода

Как сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, приказом от 22 сентября утверждена схема подготовки документации по планировке территории трех районов города.

Источник: НТА-Приволжье

Планируемые участки Нижнего Новгорода, которые затронет документация, определены так:

— Деревня Ольгино.

— Поселок Новинки с пересечением Ольгинского шоссе.

— Дублер проспекта Гагарина.

— Автомобильная дорога Р-158 на участке от дома № 10 на улице 40 лет Победы до очистных сооружений на улице Центральной.

— Дом 2-д п. Новинки в Приокском, Кстовском районах, Новинском сельсовете городского округа город Нижний Новгород.

Согласно информации, продлевать трамвайные линии планируют на площади земли в 155 га в Кстовском и Приокском районах, а также в границах 93,5 га в Сормовском. Показатели еще уточняют.

Также в рамках работ проведут инженерно-геодезические изыскания данных территорий.

Ранее сообщалось, что Гордеевский виадук в Нижнем Новгороде исключён из концессии по ремонту трамвайных путей из-за необходимости ремонта несущих конструкций. При этом финансирование его реконструкции не определено.

Также напомним, что началась замена трамвайных путей на перекрестке улиц Октябрьская и Ошарская.