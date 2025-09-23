39 тысяч человек посетили осенний фестиваль фонтанов в Петергофе

На минувших выходных — 20 и 21 сентября — в Петергофе прошел осенний фестиваль фонтанов. Его посетили порядка 39 тысяч гостей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Грандиозное шоу посвятили возрождению музея-заповедника после Великой Отечественной войны. Оно охватило не только ансамбль Большого каскада, но и другие уголки Нижнего парка.
На протяжении двух дней посетителей погружали в атмосферу 40-х годов прошлого века, приглашая на тематические локации и спектакли. Каждая из них стала своеобразной «капсулой времени», раскрывающей тему самоотверженного подвига ленинградцев.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что этим летом Северную столицу посетили 6 миллионов туристов. Большинство гостей составили россияне, однако экскурсии по достопримечательностям выбирали и приезжие из Китая, Саудовской Аравии, Омана и не только.