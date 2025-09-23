Ричмонд
Жителям Ростовской области напомнили о штрафах за коляски и санки в подъездах

Коляски и другое имущество нельзя оставлять в подъездах по правилам пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, как и в других регионах страны, жильцы домов, оставляющие в подъезде коляски, санки, велосипеды, могут получить штраф за несоблюдение пожарной безопасности. Об этом агентству ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

— Большинство старых домов таких помещений, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Ответственность установлена статьей 20.4 КоАП РФ, за захламление лестничной клетки ждут предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, — сказал Владимир Кошелев.

В новых домах должны быть помещения для хранения колясок, детских санок и велосипедов, соответствующие требованиям противопожарного законодательства.

