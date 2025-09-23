ГД приняла в I чтении проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО

Страховая пенсия по потере кормильца положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, и закон предполагает иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рождённые спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении.